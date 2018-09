Stiri pe aceeasi tema

- Atac desoebit de violent, la o pizzerie din cartierul buzoian Dorobanți. Doua gaști de rromi au intrat cu sabii, topoare și bastoane telescopice peste angajații și clienții localului, pentru a-l pune la punct pe patronul care refuza sa plateasca taxa de protecție. Atacatorii au distrus tot ce au intalnit…

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta mai multe oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Ce mancam azi? Ce este la meniu? Cine merge sa ia de mancare? Va suna cunoscut? De obicei iei pranzul in oraș sau la birou? MAGAZIN SALAJEAN iți prezinta, in fiecare zi, oferte intr-un singur loc! De luni pana vineri, incepand cu ora 11, suntem ghidul tau pentru alegerea mesei de pranz! La un click…

- Restaurant Fratii Jecan Ciorba a’ la grec de pui Ciorba de perisoare Snitel cu cartofi țaranești Fasole batuta cu carnaciori Telefon 0260 614 553 Criseni nr. 441 Restaurant Silvania Meniu 15 lei Ciorba: Ciorba de varza Ciorba de burta Ciorba de cartofi cu kaizer Felul principal: Cod pane cu pilaf…

