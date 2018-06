Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 18.000 de soldati din 19 tari, in principal membre ale NATO, vor participa, incepand de duminica, in Polonia si tarile baltice, la exercitiul Saber Strike, condus de armata americana pe flancul estic al Aliantei...

- Adunarea Generala a Federației Barourilor din Europa (FBE) a luat act cu deosebita ingrijorare despre existența protocolului semnat de SRI cu Parchetul General, in 2009, cand procuror general era Laura Codruța Kovesi. Adunarea Generala a Federației Barourilor din Europa, care cuprinde 250 de asociații…

- Lagardere, grupul media francez ale carui active includ Paris Match, radio Europe 1 si Europa FM in Romania, a anuntat ca va vinde o parte din radiourile din Europa de Est catre grupul Czech Media Invest. Gigantul francez va vinde posturile de radio detinute in Cehia, Polonia, Slovacia si Romania, ca…

- Președintele SUA Donald Trump a avertizat miercuri Federația Rusa cu iminența unui atac asupra Siriei, unde se afla militari ruși, ca urmare a unui presupus atac chimic asupra populației civile, comandat de regimul președintelui Bashar Al-Assad. Trump a reacționat astfel la un avertisment al Moscovei,…

- Romania se numara printre țarile cu costurile cele mai scazute din Europa privind concedierea din motive care țin de persoana salariatului sau din motive economice, potrivit Studiului internațional privind concedierea, realizat de Deloitte Legal, reprezentat in Romania de Reff & Asociații. Analiza…

- Șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a ieșit, marți dimineața, la Europa FM, ca protocolul cu SRI nu e unul de colaborare, ci de cooperare instituționala, iar alte interpretari țin de semantica. “Protocolul se numește de cooperare, nu colaborare, sunt termeni total diferiți. Din punct de vedere juridic,…