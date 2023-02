Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Ovidiu Sabau, antrenorul echipei Universitatea Cluj, considera ca este cea mai neagra seara din cariera sa de tehnician. U Cluj a pierdut vineri seara, scor 0-5, meciul de la Craiova, cu FCU. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ioan Ovidiu Sabau, 54 de ani, e favorit sa revina pe banca lui U Cluj, pe care a antrenat-o ultima oara in 2003. U Cluj incheie 2022 așa cum a trait intregul an. Sinusoidal, la limite extreme. Ramași fara antrenor, Eugen Neagoe acceptand propunerea celor de la CSU Craiova, ardelenii trebuie sa se puna…

- FC Botosani anunta, oficial, numirea lui Flavius Stoican in functia de antrenor, dupa ce, anterior in acest sezon, fusese tehnicianul celor de la CS Mioveni. In varsta de 46 de ani, acesta le-a mai pregatit in cariera sa de antrenor pe Dinamo II, Chindia Targoviste, Dinamo Bucuresti, FC Voluntari, Zimbru…

- Echipa feminina de volei SCMU Craiova și-a trecut in cont o victorie frumoasa și importanta sambata seara, in Sala Polivalenta din Banie. Fetele antrenate de Marius Macicașan s-au impus fara probleme, cu 3-0 (25-19, 25-19, 25-16), in fața ultimei clasate, Universitatea Cluj. Partida a contat pentru…

- Petrolul și-a aflat ”coordonatele” finalului de an 2022, Liga Profesionista de Fotbal anunțand programul ultimelor etape. Astfel, petroliștii vor lua vacanța duminica, 18 decembrie, dupa partida cu CSU Craiova (a lui Mititelu), programata de la orele 14,30. Galben-albaștrii vor mai juca in noiembrie…

- Echipa feminina de volei SCMU Craiova are parte de un start de sezon extrem de dificil in Divizia A1. Dupa ce a pierdut primele doua partide, cu Targoviste (1-3) si Rapid (1-3), gruparea din Banie da in runda a treia peste o alta formatie importanta din campionatul romanesc, Voluntari. „Fetele se pot…