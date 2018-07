Sabah: Uniunea Europeană nu doreşte să anuleze acordul cu Turcia In legatura cu posibilitatea anularii acordului privind refugiatii, oficiali ai UE au declarat pentru Sabah ca "aceasta situatie este ultimul lucru pe care Europa si l-ar dori". "Turcia poate fi criticata, dar ceea ce a facut Turcia pentru refugiatii sirieni reprezinta o contributie insemnata si merita apreciata", a declarat Merkel, citata de Yeni Șafak . Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

