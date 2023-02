Saakașvili a cerut să fie înmormîntat în Ucraina Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili, in timpul ședinței de judecata a lasat moștenire pentru a-l inmorminta in Ucraina. Cuvintele sale sint citate de RIA Novosti. „Sint absolut increzator in victoria noastra, insa, daca nu ajung sa vad aceasta victorie, care este atit de aproape, inima mea ar trebui sa fie inmormintata la Kiev. Aparține Ucrainei”, a spus politicianul, vorbind pr Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- AStfel, se presupune ca barbatul cu pricina ar fi trimis informațiile contactelor sai ruși prin e-mail și prin intermediului unei aplicații de mesagerie. In cadrul unei percheziții au fost gasite telefoane mobile, carduri SIM rusești, numerar și alte dovezi ca acesta avea „legaturi de lunga durata”…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu are „nicio indoiala” ca o victorie a Rusiei in Ucraina este „inevitabila”, in timp ce s-a adresat, miercuri, muncitorilor in timpul unei vizite la o fabrica de armament din Sankt Petersburg, relateaza The Guardian. De asemenea, liderul rus a dezvaluit…

- Opozantul si fostul presedinte inchis Mihail Saakașvili, care ispaseste la spital o pedeapsa cu inchisoarea, are nevoie de tratament medical in strainatate, au afirmat medici aflati in legatura cu avocatii sai, precizand ca viata sa este in pericol, potrivit AFP. Fostul lider in varsta de 54 de ani…

- Ex-președintele Georgiei, Mihail Saakașvili, ar fi fost otravit cu mercur și arsenic și se afla in stare extrem de grava. Conform presei georgiene, Saakașvili a pierdut 42 kilograme, ceea ce e foarte grav, transmite Știri.md. Detoxifierea este foarte urgenta acum - situația este foarte grava, a declarat…

- Serghei Naryshkin, directorul Serviciului Rus de Informații Externe (SVR), a declarat ca s-a intilnit cu directorul CIA, William Burns, pentru a discuta despre securitatea nucleara și Ucraina. Cuvintele sale sint citate de RIA Novosti. „In plus, pot observa ca cuvintele cele mai des folosite la aceasta…

- Tot mai multe voci, printre cea a adjunctului ministrului apararii de la Kiev, susțin ca victoria ucrainenilor este aproape. Exista și mulți analiști, inclusiv șeful statului major american, care au opinii diferite. „Adevarul” a discutat cu trei experți romani, pentru a afla posibilele scenarii.

- Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat ca a primit semnale de la aliați cu privire la dorința Rusiei de a purta negocieri directe. Cuvintele sale sint citate de RIA Novosti. Adresindu-se reporterilor, liderul ucrainean a spus ca a primit semne de la parteneri care aratau disponibilitatea…

- Generalul Mark Milley, seful Statului Major american Interarme, a declarat miercuri 9 noiembrie, ca peste 100.000 de militari rusi au fost ucisi sau raniti de la inceputul razboiului din Ucraina, adaugand ca pierderile au fost probabil de acelasi ordin si de partea ucraineana. „Sunt peste 100.000 de…