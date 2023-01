Să vorbim despre personalități… de creație Cu siguranța, orice om care s-a nascut și și-a trait o parte din viața conștienta in epoca sovietica, se intreaba periodic: atunci, sau acum e mai bine și mai ușor sa traiești și sa muncești? Mulți, probabil compara posibilitaților și rolul personalitații in perioada sovietica și in ziua de azi. Daca vorbim despre elita de creație, se fac paralele și se compara actualii artiști și oamen Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Nu permit! Astazi nu vorbim de pedofili, nici de proxeneți, nici de evazioniști. Astazi vorbim despre hoți. Și nu de vreunul,, cult". Ala e educat,, e rafinat, e inteligent. Cand fura un Van Gogh, sa fiți convinși ca știe totul despre marele pictor. Cand fura diamante, ca sa ...

- Știai ca in timpul nopții corpul tau arde calorii, chiar daca nu faci niciun fel de mișcare? Numai simplul fapt ca respiri inseamna un consum de energie, ceea ce implica și pierderea unor calorii. Iar ca sa arzi eficient caloriile noaptea, este esențial sa ții cont și de alegerile alimentare pe care…

- Fiul procurorului Teodor Nița, unul dintre cei mai cunoscuți și temuți oameni ai legii din județul Constanța, s-a sinucis la varsta de 31 de ani. In cursul zilei de duminica, fiul lui Teodor Nița s-a impușcat in cap, chiar cu arma tatalui sau. Impușcatura nu a fost mortala, barbatul fiind dus la Spitalul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 16,3% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 11,2% pentru sfarsitul anului viitor. „Noi vorbim de un platou, de fapt. In acest moment vorbim de un platou al inflației și se vede ca avem o așezare a inflației cu mici oscilații,…

- VIDEO Cum ar urma sa fie revitalizat un sat cu 17 locuitori din Alba: Baza de agrement cu bai sarate și gropi de namol In satul Ocnișoara, un sat care mai are in prezent in 17 locuitori, Consiliul Județean Alba vrea sa revitalizeze localitatea printr-un proiect turistic. Insa momentan, totul este la…

- In ceea ce privește creșterea pensiilor au aparut detalii de ultima ora. Marius Budai, ministrul Muncii, a vorbit despre ceea ce se va intampla din 2023. Marius Budai a anunțat, la un post de televiziune, ca pensiile vor fi majorate cu cel puțin 10% din 2023. Primul scenariu ar presupune creșterea…

- Majoritatea locurilor de munca vacante in județul Maramureș se adreseaza șomerilor fara studii superioare. Vorbim aici de peste 400 locuri de munca, in timp ce pentru șomerii cu studii superioare oferta nu e una foarte larga. ”La aceasta data șomerii pot sa caute pe site-ul agenției noastre peste un…

- Pentru ca este un subiect destul de delicat, ne-am propus ca in acest articol sa vorbim sincer despre importanța apelarii la specialiști autorizați pentru construcția șemineului tau, dar și despre riscurile la care te expui in cazul in care te-ai decis sa ți-l construiești singur. Așa ca, indiferent…