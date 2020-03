Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ceh, Andrej Babis, a carui tara produce esentialul energiei sale cu ajutorul centralelor atomice si pe carbune, a afirmat luni ca Uniunea Europeana ar trebui sa lase deoparte proiectul sau "Green Deal" pentru a combate coronavirusul, noteaza AFP. "Europa ar trebui sa uite acum…

- Colegiul Medicilor din Iași trage un semnal de alarma in privința protecției angajaților in contextul epidemiei de coronavirus: Personalul medical este este expus pericolului, este neprotejat și duce lipsa de echipamente corespunzatoare și dezinfectant.

- ​LeBron James a postat, joi, un comentariu pe retelele de socializare, în care s-a plâns de evenimentele nefericite din acest an. "Ceea ce ar trebui sa facem cu adevarat este sa anulam 2020!", a scris vedeta NBA.În 2020, au avut loc incendii masive de vegetatie în…

- Italia ar trebui sa le interzica tuturor cetatenilor sai sa calatoreasca in Europa pentru a stopa epidemia de coronavirus, a declarat duminica premierul ceh Andrej Babis, citat de agentia Reuters, preluata de Agerpres. "Italia ar trebui sa le interzica tuturor cetatenilor sai sa calatoreasca in Europa,…

- Cateva sute de sindicaliști din Poliție au ieșit la protest in fața sediului Ministerului de Interne. Ministrul de Interne, Marcel Vela, acuza ca aceștia fac jocuri politice și susține ca nu toți sindicaliștii din poliție sunt de acord cu ceea ce fac liderii sindicali. Vela le transmite ca in loc…

- Formațiunile politice, care vor sa se inregistreze in calitate de partid politic la Ministerul Justiție nu mai sunt obligate sa colecteze 4 mii de semnaturi. O decizie in acest sens a fost luata de catre Curtea Constituționala, in urma unei sesizari facuta de avocații Ion Dron și Angela Vuico.

- Deputatul USR de Bistrița-Nasaud, Cristina Iurișniți, este de parere ca ar trebui sa se puna mult mai mult accent pe susținerea invațamantului profesional, motiv pentru care propune organizarea unor ample campanii prin intermediul carora elevii sa fie indemnați sa aleaga o meserie și sa se indrepte…

- Noile legi privind imigratia vor fi prezentate in aceasta saptamana de ministrul de Interne Priti Patel. Acestea stabilesc care este suma pe care vor trebui sa o castige pe an imigrantii pentru a putea ramane in Marea Britanie.