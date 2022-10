Stiri pe aceeasi tema

Analistul politic Cozmin Gușa susține ca vizita Laurei Codruța Kovesi in Romania este un semnal din partea taberei care inca o susține ca iși doresc o candidatura la prezidențiale. In opinia lui Gușa, Kovesi i-a transmis lui Klaus Iohannis un mesaj de tipul "LET'S GET READY TO RUMBLE!", iar in batalia…

Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca o eventuala neadmitere a Romaniei in spațiul Schengen va fi un dezastru pentru intregul mandat prezidențial al lui Klaus Iohannis și va semana cu Stalindradul care a condus la marea infrangere a Armatei Roșii.

Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea lui Laszlo Tokes pentru anularea decretului prezidential de retragere a Ordinului National "Steaua Romaniei", formulata impotriva presedintelui Klaus Iohannis si a fostului premier Dacian Ciolos, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, avocatul reclamantului,…

Seful ANAF, Lucian Heius, a afirmat duminica, la Digi24, ca in Romania sunt aproximativ 300.000 de firme care nu au cont bancar, dintr-un total de 1,6 milioane de firme, potrivit News.ro. Heius a precizat ca se lucreaza la modificarea Codului de procedura fiscala, insa aceste firme nu pot fi obligate…

Presedintele Ungariei, Katalin Novak, va fi primita, miercuri, la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis, cu prilejul vizitei oficiale pe care aceasta o efectueaza in Romania, la invitatia sefului statului roman.

Klaus Iohannis o va primi la Palatul Cotroceni pe Katalin Novak, președintele Ungariei, cu prilejul vizitei oficiale pe care aceasta o face in Romania, la invitația șefului statului roman. Cei doi oficiali vor discuta inclusiv de agresiunea militara a Rusiei in Ucraina.

Reforma educației din Romania nu inseamna doar o lege, ci oameni care generaza schimbari in bine in fiecare școala, a transmis Klaus Iohannis la deschiderea anului școlar.

Vicepresedintele Camerei Deputatilor Dan Barna a declarat ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, lipseste la dezbaterea publica a celor mai importante teme si continua cu "politica absentei neimplicate", in conditiile in care Romania este intr-o criza fara precedent, anunța news.ro.