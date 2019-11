Stiri pe aceeasi tema

- Formația timișoreana dordeduh a susținut un concert aniversar, care a marcat zece ani de existența a trupei, evenimentul desfașurat sambata seara, in București, avand parte de un succes deosebit in randul amatorilor de rock. Alaturi de membrii formației, la acest concert memorabil s-au aflat și cațiva…

- Adele a cucerit planeta cu vocea ei unica. Astfel ca, desi ultimul album al artistei a fost scos pe piata in urma cu trei ani, celebra cantareața continua sa se mentina in topul favoritilor, avand o multime de fani care o urmaresc. Frumoasa cantareata britanica in varsta de 31 de ani castiga o suma…

- Sarbatorile Iasului s-au incheiat aseara cu un moment artistic in fata Palatului Culturii. Mii de oameni au iesit in strada pentru a-i vedea pe scena pe Stefan Banica, Golden Gang, Ioana Ignat, Pasarea Rock, Mircea Eremia si mai multi artisti ieseni. Spectacolul s-a incheiat cu un foc de artificii ce…

- SPECTACOL… Concert de exceptie in aceasta seara, in centrul orasului Vaslui. Maestrul Eugen Doga, renumit in toata lumea pentru una dintre cele patru capodopere muzicale ale secolului al XX-lea, isi va prezenta creatiile in Piata Civica. Alaturi de marele compozitor, pe scena vor mai urca Orchestra…

- Trupa timișoreana Quo Vadis va susține un concert extraordinar in cadrul celei de-a doua ediții a evenimentului Transilvania Blues Festival, apariția artiștilor din orașul de pe Bega find una care a iscat un viu interes din partea melomanilor, avand in vedere faptul ca recitalurile lor sunt destul de…

- Adriana Trandafir, Lina Broasca din ”Fructul Oprit” sau Veorica din ”Sacrificiul” nu a fost ocolita de episoade mai puțin fericite in viața sa, ba chiar ți-ar putea povesti ore despre incercarile care au facut-o sa devina, in definitiv, mai buna atunci cand se deschidea cortina. Adriana Trandafir, Lina…

- Cel putin 28 de persoane au fosr ranite in vestul Germaniei, dupa ce un perete cu ecrane LED s-a prabusit in cadrul unui concert rap in aer liber, in timpul unei furtuni, au anuntat autoritatile locale, informeaza Dpa, citeaza mediafax.ro.

- Trupa Metallica a oferit miercuri seara, pe Arena Nationala, un spectacol de zile mari zecilor de mii de bucuresteni adunati sa asculte live legendarul grup heavy-metal. Fotoreporterii Click! i-au surprins noaptea, dupa concert, cand cei patru membri ai trupei au ajuns in halate de baie, epuizati de…