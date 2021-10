Stiri pe aceeasi tema

- Comemorare a celor 65 de victime ale incendiului din Clubul Colectiv Comemorare a victimelor de la Colectiv. Foto arhiva: Agerpres Cele 65 de victime ale incendiului produs în clubul bucurestean Colectiv vor fi comemorate astazi. Tragedia s-a produs în noaptea…

- Asociatia victimelor incendiului din Colectiv, Colectiv GTG 3010, a postat pe pagina de Facebook, la sase ani de la tragedie, un scurt mesaj foarte critic la adresa Justitiei, ca urmare a tergiversarii procesului in acest caz. ”6 ani, 65 de morti, 0 condamnari. Dosarele Colectiv. Judecatori,…

- Cristiana Oprea, una dintre cele mai bune femei pilot de raliuri din Romania are o poveste impresionanta. In urma cu șase ani (30 octombrie 2015) ar fi putut fi in clubul in care, din cauza unui incendiu și-au pierdut viața 27 de tineri, unul dintre ei, chiar basistul trupei care concerta acolo și care…

- Fosta soție a lui Ilie Nastase, Brigitte a pierdut definitiv procesul cu celebrul designer Philipp Plein. Hotararea este definitiva. Faimosul modist de lux ce se bucura de o popularitate internaționala, a chemat-o in nume personal, in instanța, pe romanca. In vara, Brigitte și Florin Pastrama au fost…

- Formatiunea atrage atentia asupra faptului ca aceasta crestere a poluarii se inregistreaza la o luna de la demiterea lui Octavian Berceanu din functia de comisar-sef al Garzii Nationale de Mediu."Rezultatele obtinute de Octavian Berceanu, in cele 6 luni ca sef al Garzii Nationale de Mediu, au disparut…

- Deputatul PNL Ionel Danca sustine ca partidul trece acum printr-o mare „rusine” pentru faptul ca a trebuit sa mearga „in genunchi, cu caciula in mana, pentru sprijin la PSD” si a fost refuzat. „Ce umilinta pentru Partidul National Liberal, sa ajungi sa mergi in genunchi, cu caciula in mana, pentru sprijin…

- Un complet de divergenta de la Curtea de Apel Bucuresti, format din trei judecatori, ar fi trebuit sa discute miercuri, dupa trei luni de pauza, o cerere de schimbare a incadrarii juridice a faptelor pentru o parte din inculpatii din dosarul Colectiv, printre care si fostul primar al Sectorului 4 Cristian…

- Premierul Florin Cițu a ținut luni, 13 septembrie, un discurs in fața elevilor Colegiului Național Gheorghe Lazar din București, la ceremonia de deschidere a anului școlar 2021-2022, iar primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, era in stanga sa, dupa cum arata secvențele video postate pe pagina…