- Liderul USR Iasi, deputatul Cosette Chichirau, ii cere ministrului de Interne Marcel Vela sa pregateasca alimente, medicamente si corturi, precizand ca in ciuda riscurilor, romanii care vor sa revina acasa trebuie primiti cu bratele deschise, potrivit news.ro.Cosette Chichirau scrie pe Facebook…

- Un senator PMP ii ataca dur pe romanii care s-au intors din Italia in ultimele saptamani de teama coronavirusului. Catalin Lucian Iliescu susține ca aceștia sunt oameni care nu au platit contribuții la stat, dar vor sa beneficieze de spitalele din Romania.“Dupa toata nebunia asta trebuie sa incepem…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a luat o serie de masuri pentru a stopa raspandirea epidemiei de coronavirus. Oficialul a prezentat un plan, ce va fi pus in practica in trei pași, in lupta cu COVID 19. “Am gandit un plan in trei pași. In primul rand am cautat sa transform slabiciunea sistemului…

- Parlamentarii PSD vor vota joi, in procedura de urgenta, un proiect de lege prin care parintii isi pot lua liber de la locul de munca pentru a sta acasa cu copiii, in situatia inchiderii temporare a scolilor. Anuntul a fost facut de liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, intr-o postare pe Facebook."Vom…

- Wizz Air și Blue Air suspenda zborurile catre nordul Italiei, din cauza epidemiei cu coronavirus. Ce se intampla cu rezervarile deja facute Operatorul low-cost Wizz Air a anunțat ca iși suspenda zborurile pe rutele spre Treviso (TSF) și Bergamo (BGY), din cauza blocarii nordului Italiei ca urmare a…

- O femeie romanca din Milano a reușit in puține ore, cu o postare pe care a publicat-o pe Facebook, sa gaseasca rudele unui conațional care se pare ca traiește pe strazile orașului din nordul Italiei, intr-un stadiu de degrad absolut. O nepoata a barbatului roman a vazut postarea și l-a recunoscut in…

- Romania este astazi mai expusa infecției cu coronavirus decat in urma cu 48 de ore, este avertismentul lansat de Vlad Mixich, expert in politici de sanatate și membru in conducerea Agenției Europeana pentru Securitate și Sanatate in Munca, care susține intr-o postare pe Facebook ca autoritațile romane…

- Romania a intrat in alerta odata cu epidemia de coronavirus din Italia! Pe aproape toate grupurile de Facebook ale romanilor din Italia a aparut un apel, printre care acestia sunt indemnati sa nu se mai intoarca in tara, pentru a-si proteja rudele de pericolul virusului ucigas.