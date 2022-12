Stiri pe aceeasi tema

- Semnarea, la Bucuresti, a Acordului intre Guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, Romaniei si Ungariei privind Parteneriatul Strategic in domeniul dezvoltarii si transportului energiei verzi inseamna – de fapt – scufundarea unui cablul de transport de energie electrica prin Marea Neagra. Mare inginerie,…

- In data de 21 noiembrie, de Ziua Mondiala a Televiziunii, Razvan Bibire, senior editor al ziarului ”Deșteptarea”, a fost invitatul Cercului de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacau, pentru un atelier de jurnalism tematic, centrat pe jurnalismul politic. Intalnirea a fost una foarte formativa, in care…

- Tribunalul Bacau a condamnat un barbat de 57 de ani la 13 ani de inchisoare pentru omor sub forma violenței in familie. Conform adevarul.ro Barbatul obișnuia sa bea adesea cu soția lui, o femeie de 46 de ani, iar pe fondul consumului de alcool ajungeau mai mereu sa se certe. Pe 5.04.2022, cei doi soți…

- In discursul din data de 14 octombrie a.c. despre starea Uniunii, președinta von der Leyen, referindu-se la capacitatea militara a Rusiei de a continua agresiunea din Ucraina, ne asigura ca; ,, … Aeroflot lasa la sol avioanele pentru ca nu mai exista piese de schimb. Armata rusa ia microcipuri din…

- O noua expozitie la Galeriile ALFA din Bacau, de data aceasta, la fel ca anul trecut, organizatorii, Muzeul de Arta si Muzeul de Arheologie-Istorie, din Cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, prezinta vizitatorilor 80 de lucrari ale unor artisti plastici bacauani si din Republica Moldova, membri…

- In aceasta seara, salvatorii montani de la Salvamont Bacau au participat la o acțiune de cautare a patru persoane ratacite in zona Fantana lui Ferdinand – munții Vrancei. In același timp, o alta echipa a plecat in cautarea unei persoane ratacite in zona Luncani. Articolul Doua intervenții Salvamont…

- «Cu o indiferența și un tupeu vecine cu obraznicia, fostul primar Cosmin Necula incearca un palid raspuns la acuzația foarte clara ca SSPM, societate in fruntea careia s-a cocoțat, a practicat prețuri mult mai mari decat cele pe care le platim astazi pentru lucrari de asfaltare. In incercarea de a parea…

- Așa cum data de naștere ne influențeaza destinul, locul in aceasta lume, momentul de referința atestat documentar, al inființarii unei comunițați, oraș, națiune, devine moment anivarsar. Cu fiecare an care trece. Sa nu ne uitam originile! Bacaul a fost atestat documentar, prima oara, la 6 octombrie…