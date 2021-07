Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova mai are un sportiv calificat la Jocurile Olimpice! Arcașul Dan Olaru și-a asigurat participarea la Olimpiada de la Tokyo in urma evoluției la turneul de calificare de la Paris, acolo unde s-au pus in joc ultimele 7 bilete pentru Olimpiada. Astfel, țara noastra va avea deja doi reprezentanți…

- Republica Moldova mai are un sportiv calificat la Jocurile Olimpice! Arcașul Dan Olaru și-a asigurat participarea la Olimpiada de la Tokyo in urma evoluției la turneul de calificare de la Paris, acolo unde s-au pus in joc ultimele 7 bilete pentru Olimpiada.

- Larisa Iordache va merge luna viitoare la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Pentru gimnasta romanca va fi a doua participare la o editie a Jocurilor Olimpice, dupa cea de la Londra, din 2012. Atunci a urcat pe treapta a treia a podiumului olimpic, alaturi de echipa Romaniei. In emisiunea La cina,…

- CHIȘINAU, 29 mai - Sputnik. In smulgere a aratat al doilea rezultat (155 de kilograme), iar in cel curat și smucit a fost cel mai bun (191 de kilograme). Suma totala de 346 de kilograme i-a permis sa urce pe cea mai inalta treapta a podiumului. Argintul a fost obținut de rusul Maxim Moguchev…

- CHIȘINAU, 29 mai - Sputnik. In smulgere a aratat al doilea rezultat (155 de kilograme), iar in cel curat și smucit a fost cel mai bun (191 de kilograme). Suma totala de 346 de kilograme i-a permis sa urce pe cea mai inalta treapta a podiumului. Argintul a fost obținut de rusul Maxim Moguchev…

- Robert Glința, 24 de ani, s-a impus in cursa de 100 m spate de la Campionatele Europene de la Budapesta cu un nou record național Inotatorul in varsta de 24 de ani a facut o cursa fantastica, joi, la Budapesta reușind sa caștige prima sa medalie europeana de aur. Robert a inotat cele doua lungimi de…

- Robert Glinta-medaliat cu argint la Campionatul European de Natatie Robert Glința. Foto: Arhiva. ''Înotatorul Robert Glinta a obtinut medalia de argint la Campionatul European de la Budapesta în proba de 50 de metri spate. Glinta a terminat proba în 24,42…

- Halterofila din Noua Zeelanda, Laurel Hubbard, in varsta de 43 de ani, care a concurat in competițiile masculine in tinerețe, ar putea deveni primul sportiv transgender care va concura la Jocurile Olimpice, organizate in vara la Tokyo. Comitetul Național Olimpic din Noua Zeelanda (NZOC) confirma…