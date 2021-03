Stiri pe aceeasi tema

- Sunt noi proteste fața de restricțiile impuse in Romania, pentru a doua seara la rand, in București, in Piața Universitații, dar și in cateva alte orașe din țara, in contextul pandemiei de coronavirus. Noi proteste anti-restricții in Capitala și alte orașe De altfel, la manifestația din Piața Universitații,…

- MIi de oameni au participat aseara, in Capitala, dar și in mai multe orașe ale țarii, la proteste organizate impotriva noilor restricții de combatere a virusului. Printre protestatari, au fost și zeci de elevi nemulțumiți ca nu pot merge la școala. Sute de oameni s-au adunat intr-un protest in fața…

- Prima seara sub noile restricții a fost una greu de acceptat de catre majoritatea romanilor, astfel ca sute de oameni s-au strans pe strazile mai multor orașe din țara pentru a protesta. Printre localitațile in care cetațenii au trait o noapte zbuciumata se numara București, Constanța, Braila, Galați…

- Mii de protestatari au ieșit, in aceasta noapte, pe strazile din Braila, Galați, Constanța, Pitești, București, Arad, Timișoara, Sibiu și Cluj Napoca și au scandat impotriva noilior restricții intrate in vigoare, incepand de ieri, 28 martie 2021. Aceștia au ars maștile și scandeaza lozinci impotriva…

- In ziua de 21 Februarie 2021 la ora 01:36:50 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 135km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 76km E de Brasov, 93km NE de Ploiesti, 101km S de Bacau,…

- In ziua de 10 Februarie 2021 la ora 21:32:53 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 123km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 75km E de Brasov, 87km NE de Ploiesti, 107km S de Bacau,…

- eMAG extinde in șapte orașe noi serviciul premium Genius. Incepand de astazi, 12 ianuarie, toți locuitorii din Craiova, Ploiești, Galați, Braila, Sibiu, Pitești și Buzau, dar și din localitațile limitrofe, vor avea acces la serviciul lansat de eMAG in 2020. „In ultimul an, din ce in…

- eMAG extinde in șapte orașe noi serviciul premium Genius. Incepand de astazi, toți locuitorii din Craiova, Ploiești, Galați, Braila, Sibiu, Pitești și Buzau, dar și din localitațile limitrofe, vor putea beneficia de avantajele eMAG Genius și astfel, pot avea acces la peste 280.000 de produse cu livrare…