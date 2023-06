„Să se ducă la adăposturi”. Odesa, atacată a doua zi consecutiv Odesa a fost vizata de lovituri rusești in cursul nopții, dupa ce a suportat deja un val mortal in primele ore ale dimineții de miercuri, 14 iunie, scrie The Guardian . Comandamentul militar din sudul Ucrainei a declarat ca Rusia ataca „cu vehicule aeriene” și ca exista „de asemenea, o amenințare cu un atac cu rachete”. El a recomandat locuitorilor sa se duca la adaposturi. Oficialii au declarat ulterior ca toate cele 20 de drone care au atacat in sud au fost distruse de forțele de aparare aeriana. Miercuri, trei persoane au fost ucise și cel puțin 13 au fost ranite intr-un atac cu rachete rusești… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

