- 1 Iunie, Ziua Internationala a Copilului. Ziua internationala a ocrotirii copilului este sarbatorita in Romania si in alte aproximativ 50 de tari, la data de 1 iunie. De asemenea, o zi dedicata copilului este celebrata la date diferite in peste ...

- MANIFESTARE…In acest an, cu ocazia aniversarii Zilei Internationale a Copilului, Punctele de Trecere a Frontierei Albita si Leuseni si-au deschis portile pentru a primi sarbatoritii Zilei de 1 Iunie, doua grupuri de scolari din localitatile Padureni, Romania si Carpineni, Republica Moldova. Astfel,…

- Cu prilejul zilei de 1 iunie, Ziua Internaționala a Copilului, INS a pus la dipoziție cateva date statistice referitoare la copiii din Romania. La 1 ianuarie 2018, numarul copiilor cu varsta cuprinsa intre 0-18 ani, care aveau domiciliul in Romania, a fost de 4176,1 mii, in scadere cu 37,9…

- Tatal copilului de noua ani care și-a lovit bunica mortal cu un cuțit a raspuns intrebarilor Libertatea.ro și a explicat ca nu i-a mai vazut pe copiii pe care ii are cu fosta soție, medic oncolog, de mai bine de șase luni. Acesta a explicat ca pe fondul unor discuții dintre el și fosta soție, care cerea…

- Mesaj emotionant transmis de Patriarhul Daniel catre familiile din Romania, cu ocazia Zilei Copilului."Copiii – daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, Biserica si societate Cunoașterea situației reale a familiei creștine din zilele noastre și ințelegerea profunda a vocației sale spirituale…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, in lacrimi in direct la Romania TV. Actualul senator si presedinte al PMP a fost extrem de emotionat cand a vazut o familie de romani de peste Prut care au cerut Unirea cu patria mama, Romania. Mai mult, acestia au cantat o piesa care l-a miscat enorm pe Traian…

- Peste 1.200 de elevi din 90 de licee au participat in weekendul 24-25 martie la cea de-a doua editie a evenimentului BRD First Tech Challenge, pentru a ocupa unul dintre cele patru locuri castigatoare care ii pot propulsa in finala mondiala din America. Copiii s-au pregatit timp de sase luni, fiind…

- Gigi Becali spune ca acum nu mai este de acord cu protestele și le-a transmis protestatarilor ca este momentul sa faca ceva pentru a schimba clasa politica. "Eu am fost de acord atunci cu ordonanța 13 cand au iesit milioane de romani in strada. Acum nu mai sunt de acord. Ei, #rezist, trebuie…