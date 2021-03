Să râdem sau să plângem cu Chirica? Noi am dat cu basca de pământ

Ce sa zicem, n-o vazusem, ca, de cand bate campii pe acolo pe Feisbuc, am zis ca, o fi el premare, o fi fost el sef de promotie, dar la cate prostii spune pe-acolo, si la cate agramatisme amesteca, zau ca nu mai merita se urmarim ce scrie: i-am dat, ohohoo, demult unfollow la faisbuc. Ieri, insa, a meritat sa citim misiva-i interminabila, in care rontaia pe acolo vrute si nevrute, fie si pentru faptul ca ne-a amuzat teribil de era sa spargem basca la cat (...)