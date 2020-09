Joi, se anunța temperaturi ridicate. Soarele rasare la ora 07:08. Astazi, soarele arzator cu valori de mijlocul verii ne va zambi pentru ultima oara, de maine vremea se va incadra in normalul perioadei in care ne aflam. Ceața va fi prezenta in zonele joase, iar vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari de scurta durata. Apusul soarelui se va produce la ora 19:36. Temperatura maxima va urca catre 30 de grade.

Vineri, cer variabil și posibil precipitații.