- Cercetatotii au demonstrat ca in varful bananelor exista o acumulare de substante toxice extrem de periculoase, care arata ca un minuscul bob de mazare de culoare bruna.Maimutele consumatoare de banane vor desface intotdeauna o banana de la coada, nu din varf, tocmai pentru a evita sa manance acea parte…

- Medicul Octavian Jurma considera ca in Romania numarul persoanelor infectate cu virusul SARS CoV-2 va crește in decembrie. Acesta estimeaza ca valul 5 al pandemiei va incepe in februarie. „Unul dintre scenariile posibile dupa care poate evolua rata de infectare in Romania in continuare este o creștere…

- Nu este o noutate faptul ca bucurestenii, dar si oamenii din jurul Capitalei respira aer toxic. In ciuda „amenințarilor” facute de ministrii mediului celor care ard ilegal deseuri, astfel de activitati continua. Peste 360 de kilograme de cabluri au confiscate de Garda de Mediu, dupa ce comisarii au…

- Pana in 2023, in Romania ar trebui sa fie vaccinata peste 90% din populație, a anunțat marți secretarul de stat in ministerul Sanatații, Andrei Baciu. Obiectivele stabilite de Guvern Pe langa obiectivul general pe care il reprezinta continuarea vaccinarii populației in condiții de siguranța, autoritațile…

- Familia unui barbat trece printr-o adevarata tragedie. Un pacient in varsta de 42 de ani rapus de coronavirus nu poate fi ridicat de la morga pentru ca intreaga sa familie este infectata. Familia pacientului decedat nu poate participa la inmormantare pentru ca se afla in carantina. Un cunoscut preot…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a lansat un mesaj, indemnandu-i pe romani ca, ”fie și in ultimul ceas”, ”cand morgile sunt arhipline”, sa țina seama de sfaturile medicilor. „Am vazut cu totii cumplitele imagini de la morgile unor spitale din Bucuresti. Este coplesitor ce…

- Ianis Hagi (22 de ani) a declarat, vineri seara, dupa infrangerea suferita in Germania, ca jucatorii sunt triști pentru ca puteau obține macar o remiza. “Nici nu vreau sa ma gandesc la chestia asta, daca a fost cel mai frumos gol. Plecam din Germania fara niciun punct. Normal sa fiu dezamagit. Cand…

- Elevii ar putea fi testați de doua ori pe saptamana, din momentul in care acestea ar fi omologate, susține primul-ministru Florin Cițu. Intrebat cum cum le raspunde celor care critica prezența fizica a elevilor in școli, indiferent de gradul de incidența, premierul a spus ca aceasta este recomandarea…