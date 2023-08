Să plătești cash sau cu card în vacanța din Grecia? Exemple de calcul Tot mai mulți romani aleg sa petreaca vacanțele in Grecia, doar ca mereu apare intrebarea daca sa schimbe euro la cursul valutar sau sa țina banii pe card și mai ales ce tip de card ca sa nu plateasca comisioane. Jurnaliștii de la Conso.ro au relatat despre cazul a patru prieteni care au ales sa […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Criza de personal din marile aeroporturi lovește masiv in plin sezon turistic sau, cum spune romanul, „cand ți-e lumea mai draga”. Cele mai mari probleme au fost semnalate tocmai pentru destinațiile preferate de romani in aceasta perioada a anului, adica spre/dinspre Grecia, Italia si Spania. 13 zboruri…

- Un turist roman care a avut oportunitatea sa exploreze atat litoralul Greciei, cat și cel romanesc in acest an, a facut o comparație intre cele doua destinații foarte populare printre turiștii din Romania. Cu toate acestea, concluzia sa este surprinzatoare.Un turist roman a ajuns la concluzia ca…

- Traian Badulescu, expert in turism, a afirmat ca sunt mai multe destinatii in crestere pentru turistii romani, printre care Albania, Cipru si Malta. El a mentionat ca sunt si alte destinatii in mare revenire, precum Spania, Italia si Tunisia.Traian Badulescu a fost intrebat luni, la Prima News, despre…

- Mulți romani care și-au rezervat o vacanța in Grecia se gandesc sa plece cu mașina personala spre destinație, indiferent daca autoturismul este electric, pe benzina ori motorina. Diferențele de preț sunt destul de importante.

- O familie de romani in drum spre Grecia a cazut cu mașina de pe autostrada Struma, langa Boboșevo, in Bulgaria. Autoturismul a ieșit de pe șosea și a aterizat pe un acoperiș, intr-o rapa, scrie portalul de știri locale Struma.Accidentul a avut loc marți, in jurul orei 13:00, la km 65 al autostrazii…

- Una dintre destinațiile preferate ale romanilor cand vine vorba de petrecerea concediului de vara este Grecia. Cum mulți romani se pregatesc sa plece in aceasta perioada, va dezvaluim cum platești cei mai puțini bani pentru o vacanța in Grecia. Unde trebuie sa alimentezi cu benzina sau motorina. Cat…

- Romanii pleaca in aceste zile in concedii, iar mulți dintre ei au ales, ca in fiecare an, Grecia pentru petrecerea vacanței, astfel ca in vami se va creea aglomerație. Acum iți dezvaluim cum poți sa eviți cozile de la vama dintre Bulgaria și Grecia. Care sunt cele mai scurte rute cand pleci cu mașina…

- O romanca in varsta de 63 de ani din Romania a murit miercuri in peninsula Halkidiki din Grecia, dupa ce i s-a facut rau intr-o taverna din zona Ouranoupoli. Moartea femeii atrage atenția inca o data asupra problemelor serviciilor sanitare din Grecia, dupa ce o ambulanța a ajuns pentru a-i acorda primul…