Nelu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a raspuns intr-o nota ironica atacurilor lansate miercuri de Dan Șucu, noul finanțator al Rapidului. CONTEXT: In prima conferința de presa din calitate de finanțator al Rapidului, Dan Șucu a lansat un atac neașteptat la adresa lui Nelu Varga: „Pe patronul de acolo nu l-am intalnit in afaceri, nu cunosc nimic despre dansul ca om de afaceri. Sunt de mulți ani in afaceri, daca ar fi fost proeminent…” Finanțatorul campioanei CFR Cluj nu este un obișnuit al replicilor date in spațiul public. De aceasta data, Varga a oferit un raspuns rapid și ințepator la…