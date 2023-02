Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc denunta Razboiul rus din Ucraina drept o "crima impotriva lui Dumnezeu si impotriva umanitatii" si indeamna la incetarea razboiului, relateaza CNN. Razboaie ca cel din Ucraina, care lasa in urma "moarte si distrugere" si in care sunt "atacate infrastructuri civile" reprezinta "crime impotriva…

- Razboaie precum cel din Ucraina, unde zonele civile sunt vizate de ceea ce Suveranul Pontif a numit distrugere fara discernamant reprezinta ‘o crima impotriva lui Dumnezeu si a umanitatii’, a declarat luni papa Francisc, citat de Reuters. Suverantul Pontif a facut aceste remarci in discursul sau anual…

- Suverantul Pontif a facut aceste remarci in discursul sau anual adresat diplomatilor acreditati la Vatican, in care trece de obicei in revista situatia din lume, cunoscut in mod informal drept discursul sau despre „starea lumii”.

- Papa Francisc indeamna la pace, duminica, de Craciun, in alocutiunea si binecuvantarea sa anuala "Urbi et Orbi", in fata unei multimi adunate in Piata Sfantul Petru. Suveranul Pontif a dat binecuvantarea apostolica "Urbi et Orbi" de Craciun in fata multimii din piata, sub un soare radios. In timp ce…

- De la inceputul invaziei pe scara larga a Rusiei, Biroul Inaltului Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) a inregistrat 17.181 de victime civile in Ucraina, dintre care 6.702 morti si 10.479 de raniti, transmite Ukrinform, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Este a 282-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Rușii se retrag din mai multe zone din Zaporojie. Consilierul prezidențial Mihailo Podoliak afirma ca forțele armate au pierdut peste 10.000 de soldați de la inceputul invaziei ruse.

- Cel putin 437 de copii ucraineni au fost ucisi in urma invaziei Rusiei, a anuntat sambata Procuratura Generala a Ucrainei, citata de Reuters. Peste 837 de copii au fost raniti, un numar despre care oficialii ucraineni afirma ca „nu este definitiv”, deoarece inca verifica informatii din zonele de lupta…