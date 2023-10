Stiri pe aceeasi tema

- Ce venituri are o gospodarie medie din Romania. La oraș se caștiga mai bine decat la sat Veniturile totale medii lunare ale gospodariilor din Romania au reprezentat in trimestrul II 2023, in termeni nominali, 6.910 lei, arata datele Institutului Național de Statistica. Cheltuielile totale medii lunare…

- Taxarea suplimentara a bancilor cu 1% din cifra de afaceri ar urma sa se aplice incepand din 2024, dar nu se stie inca pentru ce perioada. Ministerul Finantelor, care ar vrea sa suprataxeze bancile 3 ani, nu a indicat impactul fiscal al acestei masuri, cifra vehiculata anterior fiind de 2 mld. lei.CONSULTAȚI…

- Creșterea prețului petrolului transmite un semnal de ingrijorare, intr-un context in care se discuta despre creșterea sau menținerea dobanzilor de referința in SUA, in zona euro și in alte economii majore ale lumii, potrivit unei analize publicate de XTB Romania, broker de investiții pe piețe internaționale.…

- Bancile au strans punga creditarii catre populație, dar pentru a face acest lucru au gandit un nou sistem: scorul FICO. Acesta este un scor calculat de Biroul de Credit pentru fiecare client, iar cand un cetațean care incearca sa obțina un credit și face intrebari la mai multe banci, acest scor ii scade.…

- Video | Klaus Iohannis arunca sageți dupa Crevedia: Nici o analiza politica nu trebuie evitata. Trebuie sa facem Romania, mai eficienta, mai puternic, mai bunaPreședintele Klaus Iohannis a vorbit, marți, dupa vizita pompierilor raniți dupa exploziile de la Crevedia, ca trebuie facuta și o analiza…

- Ce prețuri s-au practicat la RCA, in prima parte din 2023. Prețurile minime și medii pentru fiecare categorie Datele raportate de societațile de asigurare din Romania arata ca prima medie practicata de cele opt societați de asigurare autorizate sa subscrie RCA in Romania a fost de 880 de lei, in perioada…

- Senatorul PSD vrea sa reduca diferența intre dobanzile la imprumuturi și cele percepute de banci la credite. ”Am venit cu o propunere apropo de impozitarea sistemului bancar. Bancile din Romania au profit triplu fata de media europeana, profiturile raportate. De asemenea, cetatenii romani platesc dobanzi…

