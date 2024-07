Să nu scape nici Remus Pricopie! Se cere demisia lui Remus Pricopie, rectorul SNSPA, dupa izbucnirea scandalului Bulai. Numeroase voci au luat atitudine pe internet. Iata cateva Ana Birchall, fost ministru al Justiției S-au spalat pe maini, l-au suspendat pe Bulai și cred ca au rezolvat criza de PR. Dar ce ne facem cu Pieleanu, ce ne facem cu toți cei care au tacut, complici, și au ras atunci cand noi, femeile, am ieșit public sa spunem ca suntem harțuite sexual? Ce ne facem cu rectorul Remus Pricopie (decorat de președintele Iohannis cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” in grad de Cavaler), domnule președinte Iohannis?… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

