Să nu ne mirăm că piața muncii e așa tensionată. n ultimii 5 ani am pierdut aproape 400.000 de locuitori Mai exact, 375.724, ca sa fim riguroși. Dar nici aceste date nu trebuie privite cu sfințenie, intrucat ele nu includ muncitorii romani care pleaca temporar și lucreaza la negru pe afara, dar continua sa fie ”prezenți ” in statisticile romanilor rezidenți. Partea proasta e ca grupele de munca cele mai afectate sunt 20-24 ani (scadere cu 17% in ultimii 5 ani), cea de 30-34 de ani (scadere cu peste 10%) și cea de 40-44 (avem scadere de 8%). Adica cei apți de munca. Teleorman, Braila, Olt și Mehedinți sunt județele care au pierdut cea mai mare populație ca pondere, in vreme ce Ilfov. Iași, Timiș,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

