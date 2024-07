Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, a anunțat la inceputul ședinței de guvern din 4 iulie ca va finanța academiile de fotbal din Romania din bugetul de stat. Premierul a anunțat ca Guvernul Romaniei va dubla suma de bani investita de FRF sau de cluburi in academii din bugetul de stat. ...

- oan Becali, in varsta de 72 de ani, a dezvaluit planuri de transferuri in valoare de zeci de milioane de euro pentru cei doi fotbaliști ofensivi, Dennis Man (25 de ani) și Valentin Mihaila (24 de ani), pe care ii reprezinta și care evolueaza la Parma. Man și Mihaila au ajuns la un acord cu […] The post…

- Razvan Marin (28 de ani), autor a doua goluri pentru Romania in grupele Euro 2024, a prefațat duelul cu Olanda din optimile competiției, programat marți, ora 19:00. Razvan Marin a punctat in victoria cu Ucraina, 3-0, și a inscris unicul gol „tricolor” contra Slovaciei, in remiza care a confirmat calificarea…

- Campionatul European de Fotbal din 2024 a ajuns in faza optimilor de finala, stabilind partidele care vor decide echipele calificate in sferturi. Romania a reușit o performanța remarcabila in grupa E și acum se pregatește pentru un duel crucial impotriva Olandei. 29 iunie Elveția vs. Italia, ora 19:00,…

- Elena Lasconi a fost votata de membrii USR presedinte al formatiunii, in urma unui scrutin care a avut loc pe parcursul a doua zile. Aceasta a declarat ca de astazi incepe reconstructia USR si vor lucra mai uniti si mai determinati ca niciodata, pentru ca in joc este pierderea democratiei din Romania.…

- Ne-am intors la Campionatul European, am revenit, implicit, și in atenția presei internaționale. Iar o victorie de magnitudinea celei cu Ucraina nu putea fi trecuta cu vederea de marile ziare ale Europei. „Tricolorii” au fost in lumina reflectoarelor odata cu debutul entuziasmant la EURO și au smuls…

- Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita, care a facut luni deplasarea in Germania cu echipa nationala, a declarat ca meciul cel mai important al Romaniei la EURO 2024 este primul, cel cu Ucraina. Acesta crede ca in functie de rezultatul jocului cresc sau scad sansele de a trece de faza grupelor. „Cel…

- FCSB e campioana Romaniei, iar reacțiile nu au incetat sa apara din fotbalul romanesc. Adrian Ilie (50 de ani), de trei ori campion cu Steaua la mijlocul anilor 1990, a ținut sa felicite formația pregatita de Elias Charalambous pentru aceasta performanța. „Cobra” a facut o analiza a sezonului facut…