Stiri pe aceeasi tema

- „Leii din Banat” mai muta o data pe piata transferurilor. Dupa o plecare si o sosire in ultimele zile, tot la capitolul strani SCM Timisoara puncteaza prin readucerea americanului Sherwood Brown, jucator care a avut evolutii apreciate pe Bega. Brown (30 ani) a plecat anul trecut de la Timisoara si a…

- VIDEO| ACCIDENT RUTIER GRAV pe A1: Mașina firmei de paza care patruleaza autostrada s-a facut zob VIDEO| ACCIDENT RUTIER GRAV pe A1: Mașina firmei de paza care patruleaza autostrada s-a facut zob Circulația se desfașoara momentan doar pe banda a doua pe autostrada A1, la kilometrul 471, sensul de…

- „Leii din Banat” se numara printre cele sapte echipe din tara care dau jucatori in lotul „Vulturilor”. Nationala Romaniei se pregateste pentru meciul cu Albania, din precalificarile EuroBaskcet 2025 iar selectionerul Dragan Petricevic, totodata tehnicianul lui SCM OHMA Timisoara, l-a chemat din nou…

- Luni, primarul Timișoarei a transmis o scrisoare deschisa catre primul ministru al Romaniei și catre parlamentarii de Timiș, prin care le cerea sprijinul in vederea alocarii de bani in plus de la bugetul de stat pentru Colterm. Subprefectul de Timiș confirma ca s-au solicitat bani, iar suma este una…

- O alarma cu bomba a fost anunțata la un complex comercial din Timișoara. Este cea de a doua alarma a zilei din Timișoara. Miercuri dimineața, o alarma care s-a dovedit a fi falsa a fost la Liceul Catolic din Timisoara. Polițiștii au fost sesizați miercuri dimineața, prin apel la 112, cu privire la faptul…

- Consilierul local Roxana Iliescu atrage atenția asupra copiilor mai puțin norocoși, internați pe secția de hematologie/oncologie pediatrica a Spitalului de Copii Louis Țurcanu din Timișoara, spunand ca pentru ei Moș Craciun a sosit puțin mai repede in acest an.

- SCM OHMA Timisoara a trecut fara probleme de CSA Steaua pe teren propriu in jocul din Liga Nationala la baschet masculin. „Leii” lui Dragan Petricevic s-au impus cu 84-66 dupa un meci in care nu au pierdut niciun sfert! Dupa esecul de la fotbal, bucurestenii au pierdut si duelul de sub panou de pe Bega.…

- Suedezii de IKEA au inceput constructia celui de-al treilea magazin din Romania, situat pe un teren aflat in componenta comunei Dumbravita, chiar la intrarea in Timisoara, dinspre calea Aradului.