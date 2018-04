Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii ortodocși sarbatoresc Izvorul Tamaduirii, in vinerea din Saptamana Luminata. Acestia vin la biserica si iau parte la slujba de sfințire a apei, cunoscuta și sub numele de Aghiasma Mica. Numele de Izvorul Tamaduirii amintește de o serie de minuni savarșite la un izvor aflat in apropierea Constantinopolului.…

- Saptamana de dupa Paste se numeste Saptamana Luminata. Totodata, aceasta reprezinta inceputul perioadei celor 50 de zile pana la Rusalii. In aceasta saptamana, credinciosii trebuie sa tina cont de anumite reguli potrivit traditiilor si obiceiurilor stravechi.

- A treia zi de Paste este, in acelasi timp si Martea Alba din Saptamana Luminata, zi in care nu se lucreaza, iar femeile dau de pomana pasca și vinul roșu care au ramas de la Paște. De asemenea, in ziua a treia se intorc vizitele facute in prima zi a Pastelui, iar ouale se pot ciocni si „dos cu dos”,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, il felicita pe premierul ungar Viktor Orban, pentru victoria in alegerile legislative care s-au desfasurat duminica in Ungaria.Citeste si: A inceput Saptamana Luminata: Ce este INTERZIS sa faci in aceste zile ”Felicitari! Buna treaba, noroc in urmatorii…

- Creștinii ortodocși intra, dupa Sarbatoarea Invierii Domnului, in Saptamana Luminata. Una dintre explicatii pentru folosirea acestei denumiri este faptul ca in trecut Botezul era savarsit in noaptea de Pasti, iar cei botezati erau numiti ”luminati” si purtau haine albe in toata saptamana de dupa Pasti.…

- Pastele, sarbatoarea luminii si a bucuriei in lumea ortodoxa, este celebrat in acest an pe 8 aprilie. In popor exista credinta ca cine moare in ziua de Paste sau in Saptamana Luminata merge direct in Rai, fiind scutit de Judecata de Apoi, fiindca in aceasta zi “usile” Raiului sunt deschise, iar ale…

- BERBEC Ziua este potrivita activitatilor gospodaresti care isi asteapta randul mai de mult pentru a fi desfasurate. Totusi, actiunile de anvergura care implica si decizii majore lasa-le pentru o alta data. Fereste-te de emotii si de implicarea in treburile altora! TAUR Evita…

- 1. Punctele in comun. Se spune ca de cele mai multe ori, opusele se atrag, insa nu funcționeaza de fiecare data. Pentru a avea o relație pe termen lung, este esențial sa ai lucruri in comun cu partenerul tau. Poate ca la inceput lucrurile par a merge cum iți dorești, insa cu timpul,…