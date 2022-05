Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Danciulescu, fost jucator și oficial la Dinamo, nu l-a menajat pe Iuliu Mureșan, dupa ce roș-albii au fost surclasați de Universitatea Cluj in turul barajului pentru menținerea/promovarea in Liga 1, 0-2. Danciu-gol in reproșeaza ofcialului ca a abandonat echipa in ultimele saptamani. Universitatea…

- Fotbaliștii considerați capii rautaților pentru bataia generala de la finalul partidei U Cluj - Unirea Slobozia 1-2, disputata pe 30 aprilie, in play-off-ul Ligii 2, au scapat nepedepsiți de Comisia de Disciplina a FRF. Imediat dupa fluierul final, jucatorii celor doua formații au declanșat o incaierare…

- Deși a caștigat cu 3-2 la Botoșani, unde nu se caștiga tocmai ușor, Dinamo se indreapta categoric spre un baraj greu (22-29 mai). Potențialii adversari sunt toți puternici: Petrolul, Universitatea Cluj și Hermannstadt. Ce șanse are totuși Dinamo sa mai fie și de la anul in prima liga? Dinamo spera.…

- Fotbaliștii de la Dinamo petrec timp impreuna și in afara terenului. Cosmin Matei și Steliano Filip au ieșit impreuna in parcul de distracții, alaturi de cei mici. Totuși, surpriza a fost faptul ca cei doi au fost insoțiți și de Bogdan Stancu, care este liber de contract in prezent.

- FCSB U15 a invins-o pe Dinamo U15, scor 12-0, intr-un meci din Liga Elitelor U15. FCSB continua sa domine Seria 5 din Liga Elitelor U15. Fotbaliștii pregatiți de Alin Stoica au 7 victorii in 7 partide, cu un golaveraj total 47-2. FCSB U15, victorie zdrobitoare in meciul cu Dinamo U15 Astazi, FCSB U15…

- Ionuț Badea (46 de ani), antrenorul celor de la UTA, a oferit primele explicații pentru infrangerea suferita de aradeni cu FC Botoșani, scor 0-1, in etapa a doua a play-out-ului. „Din pacate, am intrat mai lent in meci. Apoi, forcing-urile noastre nu au avut finalitatea pe care ne-o doream. Jucatorii…

- Antrenorul FC Universitatea Cluj a prefațat partida cu Dunarea Calarași in cadrul conferinței de presa premergatoare ultimului meci din sezonul regulat. In pofida rezultatelor pozitive, inregistrate in ultimele meciuri, Erik Lincar incearca sa convinga alb-negrii sa nu lase prea devreme garda jos.Erik…

- Dinamo s-a ales doar cu sperietura in privința celor trei jucatori foarte importanți care au ieșit accidentați dupa remiza cu giuleștenii, Cosmin Matei, Mirkko Ivanovski și Alexandru Rauța. Doi dintre ei pot reveni chiar de marți! Flavius Stoican era afectat dupa remiza cu Rapid, scor 1-1, chiar daca…