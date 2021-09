Stiri pe aceeasi tema

- “Așa, tatucuța, sa nu lași rugaciunea… mai fa o metanie, mai citește un psalm, mai spune un „Doamne Iisuse”… trebuie sa faci oleaca de randuiala.” O camașa murdara nu se spala numai cu apa, ci trebuie și sapun, și altceva mai tare care sa o curețe. Orice rugaciune este dar de la Dumnezeu, dar noi,…

- “Linistea e o rapire a privirii in adincurile lui Dumnezeu, niciodata deplin patrunse, dar totdeauna simtite in infinitatea lor. De aceea, nimic nu-i atrage in afara pe cei ce au ajuns la ea, nimic nu-i tulbura.” Linistea nu e o simpla oprire a oricarei simtiri, a oricarei vieti interioare, ci in…

- Cine rezista in nebunia asta și reușește sa se strecoare printre aceste mizerii ale zilei, poate spune cu adevarat ca este barbația dau curajos. De aceea, Sfanta Scriptura spune: “Indrazniți, nu va temeți! Fricoșii nu vor moșteni Imparația cerurilor!” Sa indraznim a ne ruga, caci Dumnezeu ii poate…

- Care este mila lui Dumnezeu cand noi vedem in jur numai nedreptați? In jurul nostru sunt atația copii bolnavi, sunt știa copii cu defecte.. totuși, de ce ingaduie Dumnezeu lucrul acesta? Ca sa vedem cat de mutilata și de bolnava este societatea care nu mai crede in Dumnezeu! The post Parintele Calistrat…

- Nu știm ce dar este de la Dumnezeu mersul in picioare.. Caci noi spunem nemulțumiți: “Sunt sarac!” Nu ești olog, nu esti paralizat, nu ai tumori, ne ai amnezie, nu ai sceroza multipla. Sarac insemna sa fii paralizat la pat și sa nu poți sa te ridici sa iți iei o cana de […] The post Parintele Calistrat…

- Nu ar trebui sa ne intereseze niciodata parerea personala a cuiva despre noi. Conteaza doar parerea lui Dumnezeu, fiindca ajuta la mantuirea noastra. Tocmai pentru ca traim ca in fotografie, in imagine, in imitație; tocmai pentru ca traim un curriculum vitae, tocmai pentru ca traim artificial, ne…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, ca procesiunea cu moastele Sfantului Ioan cel Nou de la Suceava din aceasta primavara a contribuit la scaderea cazurilor de COVID-19 din municipiu. „Ne-a pazit Dumnezeu aici, in Suceava. Am simtit acest lucru inca din primavara cand s-a iesit cu Sfantul…

- Ce este blestemul? Blestemul este un hotar intre voia lui Dumnezeu și voia omului. Cand blestemi, il obligi pe Dumnezeu sa opreasca anumite sentinte si le dai tu! Si in momentul cand ai blestemat tu si nu mai da El sentinta. Raspunzi tu de urmarile sentintei pe care trebuia sa le dea Dumnezeu. […]…