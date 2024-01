Stiri pe aceeasi tema

- In Bucuresti, la ora 10.00, va avea loc o ceremonie de depunere de coroane de flori la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Dealul Patriarhiei Romane. De la ora 12.00, va avea loc o ceremonie in cadrul careia vor fi decorate Drapelele de Lupta ale Statului Major al Fortelor Terestre si Diviziei…

- Presedintele Senatului si al PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, de Ziua Nationala, ca "iubirea de tara sta in inima si in fapta". Iubirea de tara sta in inima si in fapta. Suntem datori sa veghem destinul acestei tari, oricat de tulburi ar fi vremurile pe care le traim. Pentru copiii nostri, pentru frumusetea…

- Nicolae Ciuca a vorbit joi, in exclusivitate la „Jurnalul de Seara” de la Digi24, despre mediul de afaceri din Romania. Președintele liberalilor a spus ca PNL s-a „angajat ca indiferent ce se intampla”, sa nu creasca taxele anul viitor. „Noi trebuie sa sprijinim mediul de afaceri sa multiplice toate…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a declarat ca nu a fost niciodata in concediu in strainatate, el precizand ca va merge de Craciun in Bucovina. ”Nu am fost niciodata in vacanta in strainatate, in concediu, in city-break si le spun tuturor, pentru ca nu stiu daca ne ajunge o viata sa…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a mers vineri intr-o vizita neanuntata la Targul Indagra, unde a discutat cu fermierii prezenți la eveniment. Nu a plecat cu mana goala, ci și-a cumparat cateva produse tradiționale.