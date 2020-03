Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca numarul romanilor morți in afara granițelor, din cauza noului coronavirus, a ajuns la 7.In conformitate cu informațiile obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 30 de cetațeni romani din strainatate…

- Alti 189 de cetateni romani aflati temporar in strainatate si afectati de masurile luate de mai multe state pentru gestionarea epidemiei de Covid-19 au ajuns in tara din Malta, Egipt si Spania, in urma demersurilor facute de Ministerul Afacerilor Externe. MAE reitereaza apelurile pentru evitarea calatoriilor…

- Ministra Sanatatii, Viorica Dumbraveanu, a anuntat duminica, 15 martie, ca numarul celor infectati cu coronavirus ramane a fi de 12 persoane. Ministra a precizat ca in opt cazuri este vorba despre cetateni care au revenit din Italia. In doua cazuri s-au infectat cetateni reveniti din Franta si Marea…