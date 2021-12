Stiri pe aceeasi tema

- Romania este o tara binecuvantata de Dumnezeu cu un popor credincios! Avem oameni deosebiți, o istorie deosebita, o credința. Sa ne rugam pentru bunastatea și binecuvantarea poporului nostru roman! Va plac aceste plaiuri? Va plac acesti munti? O, tarisoara mica, dar frumoasa.. Suntem un popor creștin…

Merge Avva Antonie prin pustie și aude pe cineva strigand: – Mor de foame! – Mor de foame! – Mor de foame! Și Avva Antonie ii spune: – Taci mai omule, nu mai tulbura pustia, uite ca eu nu mananc de 40 de zile și nu mai strig așa! Iar atunci se aude o voce

Unii spun ca nu conteaza ce mancam, dar sa faci o fapta buna. Ca sa faci o fapta buna trebuie sa o traiești! Daca eu nu știu ce este foamea, nu am sa il cred pe cel flamand! Daca eu nu știu ce este setea, nu am sa-l cred pe cel insetat! Daca eu

- Suntem in plina viata duhovniceasca si, in acelasi timp, intampinam slavitul post al Nasterii Mantuitorului Iisus Hristos, post al bucuriei si intalnirii cu Hristos in pestera Betleemului din inima noastra. Postul, ca arma a ascultarii de Dumnezeu, este de o vechime cu Adam in Rai, cum spunea Sfantul…

- Viata noastra pamanteasca este adeseori inchisa ca sub o bolta intunecata. Privim in sus, privim in jos, la stanga, la dreapta si nu vedem parca nici o spartura prin care sa intrezarim ceva din lumea de dincolo. Dar iata ca in Evanghelia de astazi, Mantuitorul ne spune Parabola bogatului nemilostiv…

- Evanghelia demonizaților din ținutul Gherghesenilor ne arata faptul ca demonii exista cu adevarat, ca ei au o lucrare prezenta in lume, care de multe ori pun stapanire peste viețile oamenilor. In pofida tendințelor contemporane, care afirma ca raul este o simpla absența a binelui și ca diavolul nu este…

– Parinte, de ce trebuie sa facem metanie? – Ca sa simțim ca suntem facuți din lut! Pentru ca, altfel credem ca suntem "prețiosi", si ca ne tragem din vița nobila. Dar tu dai cu frunte in țarana ca sa stii ca acolo te intorci. "Te vei intoarce in pamant, caci; din el ai