Stiri pe aceeasi tema

- Situația actuala provocata de pandemia de coronavirus este dramatica și extrem de delicata pentru fiecare dintre noi. Numarul mare de persoane infectate și decedate din cauza coronavirusului, inregistrate zilnic, la nivel global, frica de infecție, izolarea la domiciliu, distanțarea de persoanele dragi…

- Izolarea la domiciliu a milioane de angajati din intreaga lume, nevoiti sa lucreze de acasa pentru a limita raspandirea coronavirusului, conduce la un numar fara precedent de atacuri cibernetice si de tentative de intruziune digitala, potrivit expertilor in securitate informatica, relateaza AFP,…

- CFR Calatori a primit anul acesta o compensatie cu 140 de milioane de lei mai mica fata de anul trecut, lucru care ne afecteaza pentru ca ne impiedica sa planificam mai multe trenuri, a declarat, joi, directorul general al companiei, Dan Costescu. "Practic, in acest an, avem o reducere de aproximativ…

- AMENINTARI… Preotul Marin Tudorica, secretar eparhial al Episcopiei Husilor a trait, cateva luni, un adevarat cosmar. Fata bisericeasca a intrat in vizorul lui Maricel Catalin Gheorghiu, un recidivist periculos de 28 de ani, nascut in Husi dar domiciliat in Videle, judetul Teleorman. In urma unui conflict…

- Preotul Marin Tudorica, secretarul eparhial al Episcopiei Husilor, a trecut prin clipe de groaza! Barbatul a fost amenintat de un recidivist din Videle, Teleorman, ca ii va da foc la biserica si ca fiica lui in varsta de 11 ani va fi violata!

- CFR Calatori continua suplimentarea locurilor in trenuri și va aplica acest sistem saptamana de saptamana pentru a majora incasarile companiei, anunța duminica Dan Costescu, noul director al CFR Calatori, potrivit Mediafax.In prezent, CFR Calatori are peste 2.300 de vagoane, din care sub 1.000 sunt…

- Un numar de 35 de trenuri care circula in sudul si sud-estul tarii sunt anulate joi dimineata din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, informeaza CFR Calatori, conform Agerpres.Citește și: Traficanți luați cu ASALT de trupele speciale: 14 DESCINDERI in București "Circulatia…

- CFR Calatori a dublat capacitatea celor zece trenuri care circula duminica, 26 ianuarie 2020, pe relatia Brasov-Bucuresti, in intervalul orar 11:00 - 24:00, avand in vedere ca multa lume a profitat de acest weekend prelungit pe Valea Prahovei, informeaza compania. Potrivit sursei citate, numarul vagoanelor…