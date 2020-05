Să ne curățăm de paraziți Cea mai eficienta și mai accesibila metoda impotriva paraziților și pentru curațarea generala a organismului este de a bea pelin amar și cuișoare timp de 21 de zile. O rețeta experimentata Intr-un rișnița de cafea se macina ambele ierburi separat. Imediat dupa aceea, rișnița de cafea trebuie bine spalata, de altfel mirosul se absoarbe puternic. Ierburile tocate se beau cite o lingurița de fiecare Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa producerea accidentului, femeia s-ar fi oprit și ar fi discutat cu persoana accidentata, însa ulterior nu s-a mai prezentat la unitatea de poliție. La data de 22 martie anul curent, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați despre faptul…

- Fostul atacant al Stelei și al lui Espanyol Barcelona a raspuns provocarii lansate pe rețelele de social media și și-a demonstrat calitațile de jongler.Devenit celebru nu doar pentru golurile sale in tricoul Stelei, dar și pentru o serie de declarații de un umor nebun, fostul fotbalist Claudiu Raducanu,…

- Polițiștii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au identificat doi tineri, ambii in varsta de 17 ani, din Cluj-Napoca și comuna Panticeu, banuiți de comiterea unei talharii. Conform probatoriului administrat, ieri, in jurul orei 00.20, cei doi ar fi acostat pe strada un tanar in varsta de 21…

- Imediat dupa inchiderea unitaților de invațamant din Ialomița, autoritațile locale și județene au adoptat primele masuri de prevenție impotriva COVID-19. Masurile au fost adoptate in Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Slobozia. Autoritațile reacționeaza Conform comunicatului…

- Fiscul a ridicat deja 2.600 de sechestre in valoare de 1,5 miliarde de euro, in urma deciziei CCR, astfel incat aceste prejudicii nu mai pot fi recuperate, a afirmat Gelu Diaconu, fostul sef al ANAF, precizand ca sunt dosare ale unor oameni de afaceri care au legaturi cu politicieni importanti.

- Simona Halep urmeaza sa participe la Indian Wells, turneu care incepe pe 9 martie și se termina pe 22 martie, dar inca are probleme de sanatate. "Cand imi pun ceva in minte, o pot face, dar trebuie sa am mereu pe cineva langa mine, nu știu de ce. Nu am facut multe lucruri singura. Intotdeauna am…

- Primul caz de infectare cu coronavirus la noi in tara În România a fost confirmat primul caz de infectare cu coronavirus. Este vorba despre un barbat din judetul Gorj, care a intrat în legatura cu cetateanul italian din Rimini, care a fost în acea zona în…

- "Am facut conferinta de presa pentru a va prezenta analiza PSD privind costurile economice ale crizei politice declansate si intretinute de PNL si de presedintele Iohannis. Costul total al crizei este de 10 miliarde de lei, bani care vor fi suportati de catre toti romanii. In medie fiecare cetatean…