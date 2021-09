Să ne bucurăm de soare Sambata, cerul va fi mai mult senin. Soarele rasare la ora 06:59. Vremea va fi placuta cu temperaturi in creștere, iar vantul va sufla slab. La primele ore ale dimineții, in zonele joase se instaleaza ceața. Soarele va apune la ora 19:50. Valorile termice se vor situa intre 10 și 13 grade, iar maximele vor urca in jurul valorii de 25 de grade. Duminica se anunța temperaturi varatice. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

