- Fanii fotbalului care vor asista la meciurile de la Cupa Mondiala din Qatar vor scoate din buzunar cu aproape 40% mai mult pentru biletele la meciuri, comparativ cu cei care au urmarit ediția din 2018 din Rusia, biletele pentru finala costand in medie 782

- Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar, care are loc intre 20 noiembrie și 18 decembrie, poate oferi o platforma unica pentru pace in Ucraina, a transmis Giani Infantino, președintele FIFA, intr-un discurs susținut marți in marja reuniunii G20 din Indonezia, relateaza Reuters . „Apelul meu catre voi…

- Selecționerul englez al naționalei Canadei, John Herdman (47 de ani), a anunțat lotul pe care „frunzele de arțar” se vor baza la Campionatul Mondial din Qatar. Cupa Mondiala din Qatar se va desfașura in perioada 20 noiembrie-18 decembrie. Canada și-a anunțat lotul pentru CM 2022 Nord-americanii au…

- Dragan Stojkovic (57 de ani), selecționerul naționalei Serbiei, a anunțat lotul pe care se va baza la Campionatul Mondial din Qatar. Turneul final din Qatar se va desfașura in perioada 20 noiembrie - 18 decembrie Serbia și-a anunțat lotul pentru CM 2022 Sarbii au anunțat jucatorii care vor lua parte…

- Brazilia este cotata sa cucereasca pentru a șasea oara Cupa Mondiala la turneul care va incepe pe 20 noiembrie in Qatar, potrivit unui sondaj Reuters care a prezis ultima oara cu succes cine va fi campioana in 2010. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Diego Alonso (47 de ani), selecționerul naționalei Uruguayului, a anunțat lotul pe care „albaștrii” se vor baza la Campionatul Mondial din Qatar. Cupa Mondiala din Qatar se va desfașura in perioada 20 noiembrie-18 decembrie Uruguay și-a anunțat lotul pentru CM 2022 Sud-americanii au anunțat lotul pe…

- Febra Cupei Mondiale a cuprins sudul Indiei, satul Pullavoor, unde figurine gigantice ale unor legende ale fotbalului precum Lionel Messi și Neymar au devenit virale pe rețelele de socializare. Zumair, un fan al fotbalului din sat, a declarat ca nu s-a gandit niciodata ca decupajele vor „exploda” și…