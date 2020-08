Stiri pe aceeasi tema

- Romania va beneficia de o cantitate de 25.000 de flacoane de Remdesivir foto: Agerpres. Începând cu 7 august, România va beneficia de o cantitate de peste 25.000 de flacoane de Remdesivir, în trei tranșe, pentru tratarea pacienților cu COVID-19, în cadrul contractului…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca este prima instituție de invațamant superior din Romania care a adoptat un plan pentru desfașurarea cursurilor, incepand din toamna. Acesta cuprinde trei scenarii dintre care unul va fi aplicat in primul semestru al noului an universitar. Dupa consultari cu…

PRO Romania a lansat in dezbatere publica programul de administrare locala pentru municipiul Cluj-Napoca, din dorința de a implica, inca de la inceput, toți factorii interesați in proiectarea unui...

- Cum sistemul nostru de sanatate se zdruncina in fața amenințarii pandemiei, ne dorim explicații simple și soluții rapide. Guvernul Orban are partea lui de responsabilitate, pentru ca de pilda, n-a pregatit oameni in DSP in cele 4 luni care au trecut. Dar situația e mult mai grava și mai persistenta…

- Razvan Cherecheș, expert in sanatate publica și profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, a avertizat ca in spune ca, in maxim doua saptamani, Romania va ajunge la 2000 de cazuri COVID-19 pe zi. Unde greșește Guvernul?”Capacitatea noastra de testare este limitata și Guvernul eșueaza…

- Guvernul poate sa instituie și sa prelungeasca starea de alerta fara sa fie necesara incuviințarea Parlamentului, a decis joi Curtea Constituționala, potrivit unor surse din instituție. CCR a stabilit insa ca este neconstituționala prevederea potrivit careia carantina este instituita prin ordin al ministrului…