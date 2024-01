Să le suflăm Air-Schengen-ul în nas! Europarlamentarul Cristian Terheș are dreptate. Impunerea celor cinci condiții pentru intrarea Romaniei in Schengen-ul terestru este un abuz de drept internațional. In contextul in care oficialii romani stau ciuci la orice porunca austriaca, le-aș propune compatrioților un exercițiu simplu: cand vine vreun Frantz controlorul sa ne intrebe de acte, sa punem mana dreapta in dreptul […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

