”Să-l aducă pe Dan Petrescu în cătuşe la stadion“ Dupa ce mai toti antrenorii suspendati au transmis indicatii prin telefon echipelor lor, noul regulament prevede ca tehnicienii care au fost eliminati sa vina la meci si sa stea in tribuna langa un delegat al FRF care sa le urmareasca toate miscarile. In caz contrar, va fi sanctionat cu 10.000 de euro! Insa aceasta hotarare naste controverse hilare. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

