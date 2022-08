Sa intelegem de ce trebuie sa plateasca statul atat de mult pentru plafonarea pretului la gaze!

Stiri pe aceeasi tema

- De la o estimare initiala de 14,5 miliarde de lei la aparitia legii care plafona preturile in enegie, ne-am trezit brusc ca sumele sunt mult mai consistente, poate spre 40 de miliarde de lei (8 miliarde de euro) va fi impactul asupra bugetului public. Cum de s-au refacut calculele atat de abrupt si…

- Este ședința de Guvern in aceasta dupa-amiaza. Tema principala este plafonarea prețurilor, in special la energie, potrivit Antena 3. La aceasta ședința premierul Nicolae Ciuca, Paul Stanescu, dar și liderul social-democraților, Marcel Ciolacu. Discuțiile se axeaza, printre altele, pe tema energiei.…

- Liderii G7 au convenit sa analizeze introducerea unor plafonari de preț la importurile de petrol și gaze rusești pentru a incerca sa limiteze capacitatea Moscovei de a finanța razboiul in Ucraina, au declarat marți, 28 iunie, oficialii G7.

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca masura de plafonare a pretului petrolului, propusa in cadrul summit-ului G7, demonstreaza ca PSD a pledat pentru o varianta corecta. „Noi am venit cu propunerea cu plafonarea, am vazut ieri la summit-ul G7 pe comunistii de americani…

- PSD cere plafonarea preturilor la carburant la o suma de aproximativ sapte lei, in timp ce PNL tinde sa accepte solutia, dar asteapta toate analizele ca sa vada daca este nevoie si de alte masuri suplimentare. Seful PSD, Marcel Ciolacu, a lansat, luni, un discurs dur la adresa companiilor care au crescut…

- Un sondaj al Institutului Nezopont preluat și publicat de agenția MTI evidențiaza faptul ca 73% din cetațenii ungari aproba decizia guvernului de la Budapesta de a plafona prețurile carburanților. Masura anunțata in 26 mai 2020 de guvernul maghiar care prevede ca doar autovehiculele inmatriculate in…

- Guvernul Ungariei a prelungit pana la 1 octombrie plafonarea prețurilor pentru unele alimente de baza și combustibili, in timp ce un plafon pentru ratele dobanzilor ipotecare va ramane in vigoare pana la sfarșitul anului, a declarat joi premierul Viktor O