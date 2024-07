Să înceapă „fiesta“! Spania este din nou campioană europeană Un nou Campionat European s-a incheiat, iar Spania este, pentru a patra oara, decernata campioana! Naționala iberica a caștigat marea finala EURO 2024 de la Berlin in fața Angliei, scor 2-1 și astfel a pus mana inca o data pe ravnitul trofeu. Mai mult de atat, toate meritele le revin tinerilor jucatori ai Spaniei, care se pare ca au retransformat aceasta naționala intr-o adevarata putere. Nu s-a riscat nimic in prima repriza Meciul a debutat sub semnul echilibrului și al tatonarii. Cele doua formații nu s-au deschis in mai niciun moment in prima repriza, iar ocaziile și fazele importante au lipsit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

