- Zilele acesta a aparut o lista timpurie a viitoarei Redmi Note 10 Ultra, completata cu cateva dintre specificațiile și prețul sau cheie. Inregistrarea a fost eliminata de atunci, dar nu inainte de a distribui capturile de ecran peste tot. Telefonul ar putea folosi un chipset Dimensity 1100, un afișaj…

- Scandalul politic dintre USR PLUS București, care a picat bugetul primariei Capitalei, a ajuns la faza pe bancuri. Dragoș Pislaru, europarlamentar USR PLUS, susține ca tot circul politic la care asistam, in timp ce așteptam investițiile promise in București, a fost generat de primarul general Nicușor…

- Zilele trecute, Oana Roman a povestit despre intalnirea pe care a avut, dupa mult timp, cu tatal ei, Petre Roman. Vedeta și fiica ei Isabela au petrecut cateva ore in compania bunicului, iar la scurt timp, fosta soție a lui Marius Elisei a și publicat imagini in mediul virttual. Acum, Petre Roman a…

- Zilele trecute s-au implinit șapte ani de cand in Romania a fost adus primul ATM crypto și, odata cu el, au aparut primele tranzacții financiare cu moneda Bitcoin. Incet, dar mai puțin decat in alte țari europene, moneda virtuala Bitcoin a prins radacini și in Romania, fiind o componenta a pieței financiare.…

- Un barbat din Baia Mare a fost la un pas de nenorocire dupa ce i-a explodat telefonul. Device-ul omului era cumparat doar cu opt luni in urma si inca se afla in garantie. Compania de telefonie care i l-a vandut barbatului i-a spus insa ca il poate inlocui doar dupa expertiza. Revoltat, baimareanul a…

- Secretarul de stat Andreea Moldovan, mana dreapta a lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sanatatii, sustine ca un consilier onorific avea dreptul sa acceseze Registrul Electronic Național de Vaccinari, pentru ca are atributiuni in domeniul gestionarii acestor date. Zilele trecute, Ludovic Orban declara…

- Barbatul de 47 de ani s-a vaccinat pe data de 28 februarie, dimineața, intr-un centru de vaccinare din Tg Jiu. Nu se știa cu probleme medicale și era fratele unui cunoscut medic din municipiu. El ar fi fost vaccinat cu o doza AstraZeneca din lotul cu probleme AVZB2856, potrivit unor surse citate de…

- Volvo Cars vrea sa devina lider pe piața de mașini electrice premium in creștere rapida și intenționeaza sa devina o companie complet electrica pana in 2030. Pana atunci, compania intenționeaza sa vanda doar mașini complet electrice și sa elimine treptat orice mașina din portofoliul sau global cu un…