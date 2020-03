Sa-i ajutam pe bunicii nostri: Voluntari care se ofera sa le cumpere cele necesare varstnicilor, pentru a-i proteja de coronavirus Cativa voluntari cu spirit civic, din Bucuresti si nu numai, si-au anuntat pe Facebook disponibilitatea de a iesi la cumparaturi in locul unor persoane in varsta, din dorinta de a le proteja de o posibila infectare cu Covid-19.



"Eu ma ofer voluntar sa fac cumparaturi pentru 10 familii din S3 si sa le las cumparaturile la usa, dupa ora 18:00. Ma gandesc ca este o solutie pentru a-i proteja pe cei cu risc ridicat", a scris pe Facebook Marian Raduna, un cunoscut membru al comunitatii #Rezist, fondatorul postului TV online Rezistenta TV si unul dintre initiatorii campaniei civice "Nu arunca… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

