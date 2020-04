Sa fim responsabili, sta in puterea noastra, a tuturor!

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 04.04.2020, in județul Bistrița-Nasaud, s-au inregistrat 28 persoane confirmate cu Coronavirus și 5 decese. Printre persoanele confirmate se numara doi medici angajați ai Spitalului Orașenesc „Dr. George Trifon” Nasaud și doua persoane din personalul auxiliar al Spitalului Județean de Urgența…

- Peste 2.800 de bistrițeni se mai afla in carantina sau in izolare la domiciliu, potrivit informațiilor transmise de Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud. Situația epidemiologica actualizata pentru județul Bistrița-Nasaud, la data de 01.04.2020, se prezinta astfel:• in carantina instituționalizata…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe DN 17, in cartierul Viișoara, unde un pieton a fost lovit de o mașina. La locul accidentului au intervenit un echipaj de prim ajutor si unul de terapie intensiva mobila SMURD. Potrivit primelor informații, victima a fost gasita inconștiența. Dupa…