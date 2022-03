Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a avut miercuri o intalnire cu reprezentanții mediului de afaceri și ai sectorului bancar pentru a analiza impactul conflictului din Ucraina asupra situatiei economice din Romania. 'A fost analizat și efectul informațiilor false raspandite in spațiul public in contextul actual,…

- Premierul israelian Naftali Bennett s-a intalnit sambata la Moscova cu președintele Vladimir Putin, pentru a discuta despre criza din Ucraina, a declarat un oficial israelian, potrivit CNN. Naftali Bennett a fost insotit la Moscova de ministrul Locuintelor, Zeev Elkin, de Eyal Hulata, consilierul pentru…

- Premierul Nicolae Ciuca a discutat, luni, cu prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, care a transmis multumiri pentru ajutorul pe care Romania l-a oferit celor peste 3.300 de cetateni indieni care au venit din Ucraina in Romania, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a mulțumit forțelor speciale ale țarii, evidențiindu-i pe cei care "iși indeplinesc cu eroism datoria militara" in Ucraina. Intr-o cuvantare televizata, care a fost publicata și pe site-ul Kremlinului, Putin a salutat "serviciul lor impecabil in numele poporului…

- In ziua in care Ucraina a fost invadata de Rusia, lumea fotbalului s-a coalizat și a transmis mesaje de pace. Ruslan Malinovski, mijlocaș ofensiv ucrainean, a reușit sa marcheze doua goluri in doua minute pentru Atalanta, in meciul cu Olympiakos din Europa League, caștigat de bergamasci cu 3-0. Malinovski…

- Ministrul britanic de Externe Lizz Truss s-a intilnit joi, la Moscova, cu omologul sau britanic, Serghei Lavrov, intr-o incercare de detensionare a crizei ucrainene, insa discuțiile dintre cei doi oficiali par mai degraba sa fi eșuat. Intalnirea de doua ore a fost descrisa de Lavrov drept un dialog…

- Ucraina a stiut dinainte ce raspuns urmeaza sa trimita Statele Unite la cererile Rusiei privind securitatea, a afirmat joi ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, citat de dpa. "Am vazut raspunsul scris al SUA inainte de a fi transmis Rusiei. Nicio obiectie de partea ucraineana", a…

- Ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin Daniel Cadariu, s-a intalnit, astazi, la Vatra Dornei, cu reprezentați ai firmelor din domeniul turismului și ai IMM-urilor din județul Suceava. Daniel Cadariu a spus ca aceasta este prima intalnire zonala pe care o are cu oamenii de afaceri pentru…