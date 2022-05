Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Ucrainei la Berlin l-a criticat aspru pe cancelarul german Olaf Scholz, deoarece nu a vizitat inca Kievul cu scopul de a-si manifesta sprijinul pentru Ucraina, spre deosebire de alti lideri europeni, comparandu-l cu un ”lebarvurst ursuz”, al carui comportament ”nu pare a fi demn de un om…

- Livrarea de armament greu, precum tancuri, pentru Ucraina nu ar constitui intrarea in razboi impotriva Rusiei, a afirmat ministrul justitiei german Marco Buschmann, informeaza sambata DPA. Membru al liberal-democratilor, Buschmann a declarat pentru publicatia Die Welt ca dreptul international nu considera…

- Oficialii ucraineni l-au invitat pe cancelarul german Olaf Scholz la Kiev dupa ce au exclus o vizita a presedintelui german Frank-Walter Steinmeier. „Am comunicat faptul ca presedintele meu si guvernul ar fi foarte fericiti daca cancelarul Olaf Scholz ar vizita Kievul”, a declarat marti seara ambasadorul…

- Votul a avut loc dupa doar cateva luni de discutii publice si dupa o dezbatere aprinsa in Bundestag, camera inferioara a legislativului de la Berlin, relateaza dpa, preluat de Agerpres.Cancelarul german Olaf Scholz isi declarase sustinerea fata de obligativitatea vaccinului pentru toti adultii, dar…

- Cancelarul german Olaf Scholz a reiterat joi refuzul NATO de a interveni militar in Ucraina, dupa ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut intr-un discurs adresat parlamentului de la Berlin mai mult ajutor pentru ca tara sa sa se apere in fata invaziei ruse, transmite agentia DPA, potrivit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat joi ca omologul sau rus, Vladimir Putin, a formulat conditii inacceptabile pentru un armistitiu in Ucraina, transmite dpa. “Trebuie sa marturisesc ca astazi conditiile oferite (de Putin – n. red.) nu sunt acceptabile”, a spus Macron, referindu-se la convorbirea…

- Olaf Scholz a anunțat ca gazoductul Nord Stream 2 a fost oprit. Cancelarul german Olaf Scholz a declarat, marți, 22 februarie, ca proiectul gazoductului Nord Stream 2 nu poate continua in contextul actual al crizei din Ucraina. El a spus ca procesul de aprobare a fost oprit, transmite Deutsche Welle…

- Cancelarul german Olaf Scholz a decis ca testul PCR necesar pentru accesul in sediul presedintiei ruse sa i-l faca un medic de la Ambasada Germaniei, la bordul avionului cu care a aterizat in capitala rusa, relateaza Reuters și Dpa citate de Agerpres . La fel ca Emmanuel Macron in urma cu o aproape…