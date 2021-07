Stiri pe aceeasi tema

- Romania va fi reprezentata in probele de atletism de la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august) de zece sportivi, conform listei publicate, vineri, de Federatia Romana de Atletism pe site-ul sau oficial, potrivit Agerpres. "Federatia Romana de Atletism va trimite una dintre cele…

- Federatia Romana de Canotaj a prezentat, in cadrul unui eveniment organizat la Complexul Sportiv National Snagov, lotul de 36 de sportivi care vor reprezenta tara noastra, la aceasta disciplina, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Romania va participa la competitia din Japonia cu un numar record de echipaje,…

- Federatia Romana de Canotaj a prezentat, joi seara, in cadrul unui eveniment organizat la Complexul Sportiv National Snagov, lotul de 36 de sportivi pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Romania va participa in Japonia cu un numar record de echipaje, 9, cel mai mare din ultimii 20 de ani. Lotul…

- Loredana Toma era favorita la titlu la categoria 64 kg, dar fiindca Federația Romana de Haltere a fost suspendata un an in urma cazurilor multiple de dopaj, ea va rata Jocurile Olimpice de la Tokyo, Loredana Toma a muncit cinci ani pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, insa deși era eligibila…

- Sportiva romana Kriszta Tunde Incze (cat. 62 kg) va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august) dupa ce Coreea de Nord a anuntat ca nu va trimite sportivi la competitia polisportiva din Japonia. ''Kriszta Incze va reprezenta Romania in Japonia! Republica Populara Democrata…

- Sportiva romana Kriszta Tunde Incze (cat. 62 kg) va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august) dupa ce Coreea de Nord a anuntat ca nu va trimite sportivi la competitia polisportiva din Japonia, potrivit Agerpres. ''Kriszta Incze va reprezenta Romania in Japonia! Republica Populara…

- Mirel Radoi, antrenorul selectionatei care va reprezenta Romania in turneul de fotbal al Jocurilor Olimpice la Tokyo, in aceasta vara, a declarat ca isi doreste o medalie la competitia din Japonia, dupa ce a vazut componenta grupelor, potrivit news.ro.

- Simona Halep, 29 de ani, 3 WTA, are ca principal obiectiv in acest an participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Japonia, unde spera sa fie port-drapelul Romaniei și sa cucereasca o medalie, informeaza Eurosport , care citeaza as.ro. Simona Halep a recunoscut ca o medalie obținuta la JO 2020 ar…