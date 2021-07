Stiri pe aceeasi tema

- Florin Condurațeanu, sau „Țuțu” cum ii spuneau apropiații, s-a stins din viața ieri, la 71 de ani. Decesul ar fi survenit in urma unui stop cardiorespirator. Marele jurnalist s-a stins in brațele fiului sau, Razvan Condurațeanu. Breasla jurnaliștilor din Romania este in doliu in aceste zile. Florin…

- Liniștea orașului Wurzburg din Germania a fost tulburata, vineri, dupa ce trei persoane au fost ucise și alte șase au fost ranite, in urma unui atac cu arma alba. In orașelul elegant situat intre Frankfurt și Nuremberg locuiesc chiar parinții președintelui Klaus Iohannis. Oameni simpli, fara funcții…

- Semifinala Chefi la cuțite, de pe Antena 1, a fost fara indoiala una plina de emoții pentru concurenți, dupa ce au trebuit sa gateasca alaturi de persoanele dragi lor. Același lucru s-a intamplat și in cazul lui Keed, care a ramas fara cuvinte atunci cand a vazut-o pe Amelia Anghel, iubita sa, in semifinala…

- CSM Volei Alba Blaj s-a desparțit de antrenorul de numele caruia se leaga toate performanțele din cei zece ani de existența: „Mulțumim, Darko Zakoc!” CSM Volei Alba Blaj și antrenorul Darko Zakoc anunța incetarea relațiilor contractuale. Clubul nostru ii mulțumește reputatului antrenor sarb pentru activitatea…

- Teatrul de Papusi "Prichindel" Alba Iulia si Inspectoratul Scolar al Judetului (ISJ) Alba sunt parteneri intr-un nou proiect educational, intitulat "Cuvinte calatoare", adresat elevilor de gimnaziu, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, AGERPRES."Acest proiect se adreseaza elevilor din cursul…

- Doi frați, in varsta de 73 de ani, nu au lasat restricțiile anti-COVID sa-i desparta și au continuat sa se intalneasca in fiecare sfarșit de saptamana, fara ca niciunul sa paraseasca țara in care se afla - Norvegia, respectiv Suedia, scrie publicația norvegiana

- Rasturnare incredibila de situație pentru Zanni de la Survivor Romania. Faimosul trapper și-a lasat colegii masca, dupa intoarcerea in tabara roșie, dupa ultimul Consiliu de nominalizare. Ce le-a marturisit lui Cosmin Stanciu și Sebastian Chitoșca despre Elena Marin. Cum a acuzat-o pe frumoasa dansatoare.…