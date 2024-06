Ești gata pentru o experiența fotbalistica de neuitat? Haideți sa traim emoțiile meciului naționalei Romaniei, contra Olandei, intr-un cadru special, la Arenele Romane, in sectorul 4! Echipa naționala de fotbal a Romaniei face istorie la Campionatul European din Germania. A caștigat grupa de la calificare la Euro, iar acum a caștigat grupa din care au […] The post Sa facem galerie de la Arenele Romane! Invita-ți prietenii și hai la meciul Naționalei Romaniei de la Euro 2024! first appeared on Ziarul National .